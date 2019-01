Giorgio Gaber oggi avrebbe compiuto 80 anni, l’ex sindaco di Messina Accorinti lo ricorda così: “Tracce indelebili nella mia vita”

25 Gennaio 2019 16:55

“Buon compleanno Giorgio”: l’ex sindaco di Messina ricorda uno dei più grandi pensatori del nostro tempo, oggi avrebbe compiuto 80 anni

Oggi il cantautore Giorgio Gaber avrebbe compiuto 80 anni. L’ex sindaco di Messina ricorda il cantautore con un ricordo personale. Ecco cosa scrive Accorinti:

“Giorgio non è stato un semplice cantante. È stato uno dei più grandi pensatori del nostro tempo.

Attraverso il suo Teatro-Canzone ha dato la possibilità ad intere generazioni di scrutare il proprio pensiero, animo e di riflettere sui temi esistenziali, sulla politica, sui costumi della nostra società, insomma, sulla vita.

A scuola già quarant’anni fa lo facevo ascoltare ai miei alunni. Molti di loro ne sono rimasti come me folgorati e innamorati. Oggi in molti continuano ad ascoltarlo.

L’incontro con Gaber ha lasciato traccia indelebile nella mia vita. L’ho tanto interiorizzato che spesso nel parlare cito i suoi pensieri. Nel Gennaio 2013, quando presentai la mia candidatura a sindaco di Messina, il mio discorso lo finii con una frase Gaberiana: ” Voglio essere concreto come un sognatore”.

Proprio in questo periodo, dove le paure ingigantite ad arte stanno portando l’umanità a perdere l’umanità, la chiarezza di visione e il pensiero critico e coraggioso di Gaber ci mancano ancora di più”.

Accorinti conclude: “mi piace ricordarlo con questi tre pezzi, oggi più che mai incredibilmente attuali ed illuminanti”. Eccoli:

“La paura” da “Storie del Signor G.”

“Sogno in due tempi” da “E pensare che c’era il pensiero”

“Non insegnate ai bambini” da “Io non mi sento italiano”

(Video tratto da “Gli ultimi degli ultimi – viaggio nel campo rom di Messina”)

