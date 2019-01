Dramma della solitudine, 68enne originario di Messina trovato morto in casa: era lì da un mese, nessuno ha chiesto di lui. Il parroco gli chiede “scusa”

28 Gennaio 2019 19:52

Trovato morto sul suo letto un 68enne originario di Messina, l’uomo era deceduto da oltre un mese. Nessuno aveva chiesto di lui. Il parroco di Acquasparta gli chiede scusa in una lettera

È morto da solo, nella più totale indifferenza e solitudine. Ad Acquasparta ha commosso la storia del 68enne trovato morto sul suo letto, dopo oltre un mese dal decesso. Nessuno, secondo quanto hanno dichiarato gli inquirenti, in questi giorni ha chiesto di lui. L’uomo era originario di Messina, ma viveva in provincia di Terni da circa un anno. Il parroco di Acquasparta, Don Alessandro Fortunati, in una lettera pubblicata sui social gli ha voluto chiedere scusa, a nome di tutta la comunità. Il 68enne, racconta il parroco, frequentava la caritas e viveva della pensione di 300 euro, ma, aveva intenzione di lasciare la città per cercare un lavoretto che gli consentisse di mantenersi. A dare l’allarme sono stati i vicini. L’uomo sembrerebbe sia morto per cause naturali. “I pochi che lo conoscevano– ha detto il parroco- pensavano che effettivamente si fosse trasferito, andato via in silenzio, cosi come in silenzio era venuto ad Acquasparta”.

