16 dicembre 2018 15:48

Ancora una vittoria per il Cataforio U19 che con un gol per tempo supera la Polisportiva Futura

Ancora una vittoria per il Cataforio U19 che con un gol per tempo supera la Polisportiva Futura, laureandosi Campione d’Inverno. Senza lo squalificato Attinà, i baby-bianconeri concedono il bis dopo l’affermazione infrasettimanale di Coppa Italia contro Polistena. Gara non facile per i locali che devono fare fronte ad una Futura abbottonata che prova a pungere di rimessa. Il primo tempo di fatto ha due sussulti con il salvataggio di Campolo sulla linea ed il gol di Alessio Labate che a 3′ dalla fine sblocca il parziale. Nella ripresa il raddoppio porta la firma di Gregorio Laganà, altro interessante prospetto del settore giovanile reggino (10 gol in stagione, uno dei quali in Coppa). La rete arriva dopo una bella triangolazione con Sarica. Nel finale ci prova per due volte capitan Campolo, mentre Laganà è chiamato a salvare la propria porta. C’è ancora spazio per altre due occasioni che portano stavolta la firma di Trunfio. Punteggio che però non cambia e Cataforio che brinda nuovamente ai tre punti.

A fine gara, mister Atkinson ha così commentato: “La vittoria è stata strameritata. Abbiamo fatto noi la partita mentre la Futura ha provato a giocare di rimessa. Bravi a gestire il possesso, magari spingere troppo ma prestando altrettanto attenzione in fase difensiva. Non è facile giocare contro avversari del genere ma ce l’abbiamo fatta anche perché siamo stati molto pazienti ed intelligenti. Gregorio Laganà e Paolo Morabito? Sono ragazzi che stanno crescendo di partita in partita. Il primo ha buona tecnica ed il secondo ha tantissima grinta. Non possiamo che essere soddisfatti di questo girone di andata con 7 vittorie e 1 pareggio. I ragazzi hanno risposto alla grande, fermo restando che si dovrà ancora crescere pure nel girone di ritorno”.

U19 GIRONE R, 9^GIORNATA

ASD CATAFORIO C5 REGGIO CALABRIA – POL. FUTURA 2-0

Marcatori: 17’43”pt Labate, 8’00”st G. Laganà