Viola Reggio Calabria-HSC Roma: attiva la prevendita dei biglietti

Viola Reggio Calabria-HSC Roma: è attiva la prevendita dei ticket per la gara valida per la 14^ giornata del girone D della Serie B “Old Wild West”

Viola Reggio Calabria-HSC Roma- E’ attiva la prevendita dei ticket per la gara valida per la 14^ giornata del girone D della Serie B “Old Wild West” in programma Domenica 30 Dicembre alle ore 18.00 presso il “PalaCalafiore”.