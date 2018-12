Villa San Giovanni: Slow Food e l’istituto Professionale Alberghiero Turistico insieme per promuovere il buon cibo

12 dicembre 2018 15:15

Villa San Giovanni: Slow Food e l’istituto Professionale Alberghiero Turistico insieme per promuovere cibo buono, pulito e giusto anche all’insegna della solidarietà

Molte le novità in campo per le festività natalizie promosse dal Slow Food Versante dello Stretto e Costa Viola e dall’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni per la prima volta insieme quest’anno a Piazza Valsesia di V.S.G. sabato 15 dalle ore 15:00 alle 21:00 e domenica 16 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Grazie al protocollo di intesa firmato dalla fiduciaria della condotta Amalia De Fazio e dalla Dirigente Scolastica Carmela Ciappina il consueto appuntamento di Natale “Mercato della Terra” vedrà protagonisti non solo i produttori Slow Food ma anche gli studenti (Cuedari Ariel, Barbaro Alessia, Barbaro Irene accompagnati dai prof. Condorelli Giovanni e Gualtieri Domenico , ass. tecn. Bellantoni Rocco, Coll. Scol. Messineo Claudia) dell’istituto alberghiero impegnati in un laboratorio di degustazione dei prodotti della tradizione natalizia. Un segnale importante, questo, che coinvolge anche i futuri chef e imprenditori del settore agroalimentare e che rafforza sempre più la valorizzazione dei prodotti del nostro territorio. Oggi il consumatore è sempre più rivolto all’acquisto di alimentari che rispettino l’ambiente e che seguano una filiera corta ed il mercato della terra non disattende le scelte di chi ama il cibo buono, pulito e giusto. Più di 16 produttori daranno dimostrazione di come si impiegano le materie prime, come si lavorano fino a giungere al prodotto finito. Dall’olio extra vergine di oliva ai salumi e formaggi, al vino e alla birra, passando anche dai prodotti da forno esclusivamente creati con grani autoctoni i visitatori del mercato avranno modo di assaporare prodotti enogastronomici unici nel loro genere. Ma , parlano di cibo, l’ingrediente in più di quest’anno sarà la solidarietà, infatti, all’evento sarà presente anche l’associazione Smail guidata da Mimmo Cotroneo che per l’occasione presenterà le stelle di natale prodotto dolciario e con il ricavato potrà sostenere l’ambulatorio di medicina solidale che tra breve sarà aperto in riva alla Città dello Stretto.