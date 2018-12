Villa San Giovanni: in corso la protesta dei lavoratori Lsu-Lpu nei pressi degli imbarcaderi verso la Sicilia [FOTO]

20 dicembre 2018 13:00

Villa San Giovanni: prosegue la protesta dei lavoratori precari calabresi ex Lsu-Lpu aderenti al sindacato Usb

Prosegue la protesta dei lavoratori precari calabresi ex Lsu-Lpu. Una cinquantina di persone, del sindacato Usb, hanno attuato un presidio a Villa San Giovanni. Dopo essersi concentrati all’ingresso degli imbarcaderi verso la Sicilia, provocando dei rallentamenti, i manifestanti hanno raggiunto in corteo il piazzale antistante la stazione ferroviaria. In queste ore a Roma, è in discussione al Senato la legge di stabilità con la quale dovrebbe essere approvato un emendamento per la stabilizzazione di questi lavoratori. Un provvedimento che non piace al sindacato USB: “così com’è stato formulato non risolve la vertenza per tutti i lavoratori ma solo per qualche centinaio di loro”.