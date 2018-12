Villa San Giovanni: domenica iniziativa con Mimmo Lucano

6 dicembre 2018 15:40

Domenica a Villa San Giovanni iniziativa con con Mimmo Lucano e Aboubakar Soumahoro

“Ieri mattina, insieme a una rappresentanza di promotori della manifestazione nazionale “Get up, Stand Up! Stand up for you rights!”, abbiamo incontrato il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, per presentare le ragioni che ci porteranno a manifestare il prossimo 15 dicembre a Roma. Al centro dell’incontro la condizione in cui vivono gli invisibili in questo Paese e coloro che presto lo diventeranno a causa della conversione in Legge del DL Sicurezza e Immigrazione. E quando parliamo di invisibili non ci riferiamo solamente agli stranieri, naturalmente, ma a tutti i poveri e gli impoveriti dalla crisi a cui, in barba a tutta la propaganda di questo governo e di quelli precedenti, viene tolta persino la possibilità di umiliarsi chiedendo l’elemosina, per non pensare alle conseguenze cui andrà incontro chi si ritroverà costretto ad occupare una di quelle tantissime case vuote, un vergognoso vuoto immobiliare il cui numero di gran lunga superiore a quello degli stessi senzatetto”, è quanto scrive in una nota il Comitato Solidarietà Migranti. “Di come questo Decreto – prosegue la nota- porterà ad aumentare il disagio, le persone in strada, l’insicurezza, con il solo fine di alimentare la propaganda razzista e nazionalista, ne vogliamo parlare domenica 9 dicembre dalle 17.30 al Nuvola Rossa di Villa San Giovanni. Con noi discuteranno Domenico Lucano, Aboubakar Soumahoro, una delegazione dei braccianti della tendopoli di San Ferdinando, ospiti e operatori di strutture Sprar, le associazioni reggine che intendono opporsi a questa deriva. Dopo l’iniziativa una cena sociale i cui proventi contribuiranno a sostenere i pullman per la manifestazione del 15 dicembre”, conclude la nota.