19 dicembre 2018 16:43

Villa San Giovanni: l’Usb invita “tutte le lavoratrici e i lavoratori a partecipare domani alla manifestazione regionale che si terrà dalle ore 10”

“Con le deroghe inserite nell’emendamento del Governo – scrive il sindaco Usb– vengono superati i problemi tecnici per la stabilizzazione di tutti gli ex Lsu-Lpu. Rimane però il problema delle coperture finanziarie: senza soldi i Comuni non possono comunque procedere alle stabilizzazioni. Invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori a partecipare domani, 20 dicembre, alla manifestazione regionale che si terrà a Villa San Giovanni alle ore 10″, conclude l’Usb.