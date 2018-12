Vigilia di Natale: cosa ci sarà stasera sulle tavole dei messinesi?

24 dicembre 2018 16:34

Il cenone di Natale a Messina: ecco alcuni piatti tipici che stasera non potranno mancare sulle tavole dei messinesi

Nella città dello Stretto fervono i preparativi per il cenone di Natale. Natale oltre ad essere un momento di preghiera, è anche l’occasione per stare insieme intorno ad una tavola imbandita a festa, e per godere del cibo. Cosa ci sarà stasera nelle tavole dei messinesi? Ecco alcuni piatti tipici che non possono mancare al cenone del 24 dicembre nella città dello Stretto:

Pescestocco a Ghiotta

Ingredienti:

600 gr di pescestocco ammollato al naturale

1,5 kg di patate a pasta compatta (tipo silane)

1,5 lt di salsa di pomodori freschi

2 cipolle grosse

3 costole di sedano

una ventina di olive verdi in salamoia

capperi di Salina sottosale q.b.

sale q.b.

pepe nero q.b.

peperoncino q.b.

conserva di pomodoro o concentrato q.b.

olio extravergine di oliva q.b. Preparazione:

Iniziate tagliando finemente le cipolle, a denocciolare una decina di olive e a dissalare e a tagliuzzare i capperi e il sedano. Mettete questi ingredienti in una larga casseruola di alluminio con abbondante olio, quindi soffriggete per bene a fuoco moderato. Aggiungere la conserva di pomodoro diluita con q.b di acqua e un cucchiaino di zucchero efar, quindi amalgamate al soffritto. Non appena il composto avrà raggiunto il giusto colorito, aggiungete la passata di pomodoro e lasciate cuocere per circa un’ora. Salare e pepare. In attesa della cottura, sbucciate le patate e tagliatele a spicchi regolari, lavatele e asciugatele, rosolatele poi per bene in una padella a parte con olio evo. Ora tocca al pescestocco: prima di cucinarlo accertatevi che sia ben squamato e tagliatelo a pezzi, lavatelo e asciugatelo. Una volta asciugato, immergete le patate rosolate e, sopra di esse, lo stocco. Importante: il pescestocco va inserito sopra le patate con la pelle rivolta verso il basso. Durante la cottura aggiungete quindi i capperi, le olive rimanenti e l’ olio. Lasciate cuocere il tutto con un coperchio, di tanto in tanto scuotete i manici della casseruola (evitate l’utilizzo di mestoli). La cottura richiede circa quindici minuti, dopo di che il piatto è pronto per essere servito in tavola. Il sugo della ghiotta è ideale anche per la preparazione di un primo piatto.

Baccalà Fritto

Ingredienti e dosi per 4 persone:

700 g di baccalà bagnato;

150 g di farina;

1 uovo;

5 g di lievito di birra;

20 cl di vino bianco secco;

Olio per friggere.

Preparazione:

Sciacquare il baccalà per dissalarlo. Sciogliere il lievito di birra in acqua tiepida. Unire alla farina setacciata l’uovo, il lievito di birra sciolto, un pizzico di sale e il vino. Amalgamare il tutto e fare riposare per due ore. Scolare il baccalà e tagliarlo a pezzi. Immergere ciascun pezzo nella pastella. Friggere in abbondante olio.

Braciole alla messinese

Ingredienti (per 4 persone)

400 gr di fettine per braciole di vitello

200 gr di pan grattato

50 gr di pecorino grattuggiato

50 gr di parmigiano grattuggiato

2 rametti di prezzemolo

2 spicchi di aglio

olio d’oliva, sale e pepe

Preparazione

In una ciotola preparate un composto con il pangrattato, il pecorino, il parmigiano, il prezzemolo e l’aglio (finemente tritati), sale, pepe e l’olio. Su un tagliere disponete le fettine di carne, su ognuna di esse ponetevi un po’ del preparato; arrotolatele e, a gruppi di sei pezzi, infilzatele con stuzzicadenti lunghi e arrostitele, possibilmente su una brace.

Pidoni

Ricetta:

Per l’impasto 800 gr di farina 0

400 ml di acqua

2 +1/2 cucchiai di olio evo

2 + ½ cucchiaini di sale

1 cubetto da 25 gr di lievito di birra Per il ripieno 1 cespo di scarola riccia

600 gr di tuma

alici

olio

sale

pepe

olio di arachidi per friggere Preparazione:

Sciogliere il lievito di birra in un po’ d’acqua calda, fate una fontana con la farina su una spianatoia e aggiungete piano piano l’acqua, il sale e l’olio e lavorate l’impasto finché diventa omogeneo. Far riposare l’impasto un recipiente capiente coperto con un panno per circa tre ore. Lavare e asciugate la scarola, tagliatela a pezzetti e conditela con olio, sale e pepe. Tagliate a pezzettini la tuma e fate a pezzetti anche le acciughe. Ricavate dall’impasto tante palline delle stesse dimensioni e stendetele con il mattarello fino ad ottenere un disco spesso pochi millimetri. Disponete su di esso gli ingredienti in maniera omogenea. Coprite la metà farcita con l’altra metà dell’impasto e sigillate i bordi ripiegandoli e incidedeteli con i rebbi di una forchetta. Friggete e serviteli.

Spaghetti con le cozze:

Preparazione:

Pulire le cozze e farle cuocere a fuoco basso in padella. Una volta aperte, eliminare i gusci e utilizzare il brodino di cottura, con abbondante olio e uno spicchio di aglio. Scolare la pasta al dente e saltatela in padella insieme al brodino ottenuto e alle cozze.