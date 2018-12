Vibo Valentia: denunciate 3 persone per porto abusivo di arma da taglio

9 dicembre 2018 14:00

Coltelli a serramanico a Vibo Valentia: denunciate 3 persone nel fine settimana per porto abusivo di arma da taglio

Si intensificano i controlli dell’Arma di Vibo Valentia nel fine settimana, come quello appena passato, caratterizzato dal ponte per la festa dell’Immacolata. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia, nel corso del servizio di controllo del territorio, concentravano la loro attenzione proprio sulle vie del centro cittadino gremite di avventori e caratterizzata dall’apertura della maggior parte degli esercizi commerciali in occasione delle strenne natalizie. Proprio duranti detti controlli, svolti al chiaro scopo di prevenire reati contro la persona e contro il patrimonio, che i militari dell’Arma rinvenivano, in tre distinte occasioni, nelle disponibilità di altrettanti soggetti n. 3 coltelli a serramanico con lame compre fra i 7 e i 15 centimetri. Le armi rinvenute venivano immediatamente sequestrate dai carabinieri del Norm che provvedevano a denunciare i soggetti titolari per il reato di porto abusivo di arma da taglio. I soggetti deferiti dai militari, tutti gravati da precedenti specifici per reati contro la persona ed il patrimonio, seppur attenzionati in momenti temporali distinti durante l’arco del fine-settimana, si dicevano tutti “sorpresi” del provvedimento adottato nei loro confronti, stante il loro – evidentemente errato – convincimento che si potesse circolare armati di coltello a serramanico.