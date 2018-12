A Vibo Valentia interessante convegno su “Outdoor education, Mindfulness e Posturologia per favorire le relazioni socio-emotive dell’insegnante in aula”

3 dicembre 2018 16:28

Presso la Sala Consiliare della Provincia di Vibo Valentia un convegno sui nuovi approcci a sostegno di processi di insegnamento\apprendimento consapevoli, inclusivi e più aperti all’esperienza relazionale in aula, ma anche allo sviluppo della intelligenza socio-emotiva

Mercoledì 5 dicembre 2018 alle ore 15.30 si terrà presso la Sala Consiliare della Provincia di Vibo Valentia, il convegno sui nuovi approcci a sostegno di processi di insegnamento\apprendimento consapevoli, inclusivi e più aperti all’esperienza relazionale in aula, ma anche allo sviluppo della intelligenza socio-emotiva. Approcci quali l’Outdoor education, la Mindfulness e l’analisi posturale, in grado anche di favorire il contrasto al bullismo e alla dispersione scolastica. Gli interventi dei relatori e le dimostrazioni pratiche proposte durante il convegno, intendono essere da stimolo per l’indirizzamento della formazione docenti anche verso queste pratiche innovative di gestione consapevole della classe e di costruzione di rapporti empatici tra docente-docente e tra docente-studente, per una migliore qualità della didattica nelle scuole del territorio.

La programmazione dell’evento, moderato da Angelo Napolitano, presidente Polisportiva “Valle Argentino”, prevede le relazioni di Tiziano Zanetello, past president nazionale FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento); di Claudio Caputo, MedicalGym – Osteopata, Posturologo, Naturopata e di Michele Capalbo, responsabile scientifico DidasCalabria.

Chiuderà i lavori Maurizio Piscitelli, Dirigente AT di Vibo Valentia.