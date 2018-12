Intenso dibattito nel Cdp dei veterani dello sport

18 dicembre 2018 22:00

Il Consiglio di Presidenza dei Veterani dello Sport recentemente riunito a Milano, ha dibattuto in merito a numerosi punti previsti nell’ordine del giorno. Tra questi si segnalano il nuovo Statuto dell’Associazione, l’ufficializzazione nei dettagli organizzativi dell’Assemblea Nazionale UNVS prevista a Stresa sul lago Maggiore, e la convocazione in una città veneta da definire, del primo Consiglio Direttivo Nazionale del 2019. Inoltre si è stabilito di costituire un gruppo di supporto al Coordinatore della Consulta Nazionale dello Sport Pierluigi Ficini, costituito dai delegati regionali Ilario Lazzari e Paolo Pappalardo. Il team godrà di totale autonomia nella gestione diretta dei vari Campionati Nazionali UNVS, che nel 2019 vedranno la sezione di Forlì organizzare la rassegna tricolore di atletica leggera, Pontremoli (Ciclismo), Udine (Maratona), Massa (Mezza Maratona), Arona (Nuoto in Acque Libere), Livorno (Nuoto Master), Treviso (Regolarità auto storiche e moderne), Modena (Tiro al piattello su fossa olimpica), Treviso (Tiro a segno accademico), Faenza (Tiro a segno armi antiche), Novara (Calcio Camminato), Augusta, Carlentini e Lentini (Calcio a 11), Pavia (Pallacanestro maschile), Massa (Pallavolo maschile e femminile), Pisa (Tennis over 40) e Torino (Tennis over 70).