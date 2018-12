Ghettini e Callo testimonial unvs premiati a La Spezia

25 dicembre 2018 22:04

Il sindaco Pierluigi Peracchini, è intervenuto a La Spezia in occasione della cerimonia che ha visto premiare gli sportivi che hanno dato lustro alla città ligure. Tra questi i due nuotatori Francesco Ghettini e Sofie Callo, giovani testimonial dei Veterani dello Sport e iscritti nella sezione UNVS spezzina presieduta da Davide Garbini. Ghettini, tra gli altri successi, ha conquistato nel 2018 la storica traversata da Capri a Napoli che non vedeva un italiano trionfare da ben 48 anni. Un’affermazione di notevole spessore alla quale ha replicato con una prestigiosa vittoria in Macedonia in una prova della Coppa Europea di fondo.