Agrigento: cinghiali scorrazzano nella Valle dei Templi, a pochi metri dal tempio di Giunone: continuano gli avvistamenti

25 dicembre 2018 13:32

Cinghiali a spasso in pieno parco archeologico nella Valle dei Templi di Agrigento, a pochi metri dal tempio di Giunone

Non solo a Messina: anche ad Agrigento è emergenza cinghiali. A lanciare l’allarme è l’associazione ambientalista MareAmico, che con un post sui fb denuncia la presenza diffusa di cinghiali che scorrazzano nella Valle dei Templi, a pochi metri dal tempio di Giunone. L’avvistamento è stato documentato con un video: “Sembrava una leggenda metropolitana- scrive l’associazione- invece adesso abbiamo la prova: negli scorsi giorni è stato girato un video che immortala un cinghiale in pieno parco archeologico nella Valle dei Templi di Agrigento, a pochi metri dal posteggio del tempio di Giunone. Le segnalazioni erano diverse ed in più zone. Dei turisti del nord Italia ad inizio di dicembre avevano chiamato la polizia raccontando di aver avvistato un cinghiale e di essersi arrampicati su un albero per mettersi in salvo. Ma è da almeno due anni che si vocifera di avventori ed agrigentini che incontrano i cinghiali tra le colonne doriche“. L’associazione lancia un monito: “Si tratta di animali che possono anche diventare aggressivi e quindi pericolosi per i visitatori. Sarebbe opportuno che la ripartizione faunistico venatoria, di concerto con l’ente parco, realizzi un piano per l’accertamento e il censimento del numero di cinghiali presenti in zona e metta a punto un progetto per isolarli in un’area ben delimitata e custodita”.