Risanamento, scuole e mobilità a Messina: il vicesindaco incontra i consiglieri del V quartiere

4 dicembre 2018 18:54

Messina, vertice a Palazzo Zanca con i consiglieri della V Circoscrizione: focus su scuole, viabilità e risanamento

Il Consiglio della V° Circoscrizione si è riunito questo pomeriggio nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, alla presenza del vicesindaco di Messina Salvatore Mondello, del presidente Ivan Cutè e dei consiglieri Carmelo Barbaro, Maurizio Di Gregorio, Lorena Fulco, Franco Laimo, Gabriele Rossellini. Dopo il saluto che il sindaco Cateno de Luca ha voluto porgere, nel corso del quale ha ribadito la piena disponibilità dell’Amministrazione al confronto ed al dialogo, elementi necessari per affrontare e risolvere i tanti disagi del territorio, i Consiglieri hanno esposto alcune delle criticità della Circoscrizione. Nello o specifico sono stati trattati i problemi dell’Ambito B del Risanamento, della mobilità urbana e delle scuole. Si è condivisa l’opportunità di sperimentare una metodologia concertativa, atta alla risoluzione delle problematiche quotidiane sollevate dai singoli Consiglieri, ribadendo l’intenzione di incontrarsi periodicamente, per costruire una Messina “bella e partecipata”. Nei prossimi giorni, il Vicesindaco ed il Consiglio effettueranno un sopralluogo presso l’Istituto Comprensivo di Villa Lina, per verificare lo stato di conservazione del plesso, così come già fatto in altre Circoscrizioni. I Consiglieri hanno espresso soddisfazione per l’incontro, giudicato particolarmente proficuo e costruttivo, che fa ben sperare sul prosieguo delle attività per la risoluzione dei problemi del territorio. E’ stata apprezzata l’estrema disponibilità del Vicesindaco, che ha ricevuto ringraziamenti ed attestazioni di fiducia.