Uno spettacolare Cesare Cremonini emoziona la Sicilia

9 dicembre 2018 19:19

di Giovanni Remigare – Nella serata di sabato, uno spettacolare Cesare Cremonini ha incantato ed emozionato, con il suo concerto, il pubblico del PalArt di Acireale. La città etnea ha visto spettatori arrivare da tutta la Sicilia e non solo per poter apprezzare la grandissima performance del cantante Bolognese. Quella siciliana è stata l’ennesima tappa del fortunatissimo tour Live 2018 “Possibili Scenari“. Una bellissima serata in musica, iniziata tra giochi di luce e coriandoli, con l’arcobaleno a fare da protagonista così come si vede nella copertina del suo ultimo album.

Cesare Cremonini ha fatto ritorno in Sicilia mettendo a segno uno straordinario sold out con un concerto di circa due ore e mezza. Al PalArt si è registrato il pubblico dalle grandi occasioni, infatti, si sono contati oltre sei mila spettatori che hanno cantato e ballato canzoni quali: “Le sei e ventisei“, Il Comico, Il Pagliaccio, Mondo, La nuova stella di Broadway, Marmellata e 50 Special. Lo spettacolo, iniziato puntuale alle 21:00, è partito con una bellissima canzone a fare da intro, “Aspettando Camilla”, un pezzo dedicato alla figlia dello storico bassista e amico Ballo, diventato padre proprio durante il tour che sta vedendo protagonista Cremonini e la sua band in giro per l’Italia.

Tra le canzoni Cesare trova il tempo di chiacchiere con i propri fan, parlare come un amico tra gli amici. Si confida e scherza. Lo fa soprattutto parlando di matrimonio dicendo: “A 38 anni sono ancora scapolo, ma d’altronde non ho tempo per altro, se non stare in studio a registrare o sul palco. Se sogno di sposarmi? No, ho chiuso con il matrimonio…”. Ma c’è anche un momento di riflessione durante la serata, infatti non poteva mancare il ricordo delle vittime della strage di Ancona, serata di musica che ha visto morire sei persone, tra queste cinque adolescenti. Un minuto di applausi scroscianti da parte di tutto il pubblico che, emozionato, si è stretto nel dolore del ricordo con Cremonini che ha voluto confidare il suo pensiero: “Questa mattina mi sono svegliato leggendo quanto accaduto e ho avuto difficoltà nel commentare questa tragedia. Non ci sono parole. Il nostro pensiero va a chi ora sta lottando per vivere. Possa essere per tutti noi un motivo di riflessione”.

Una tappa fortemente voluta dal cantante emiliano che ha voluto ringraziare sentitamente e con emozione tutto il pubblico siciliano con parole d’affetto: “Grazie Sicilia per la tua accoglienza calorosa, non ti dimenticherò. Se anni fa la mia musica non era così fortunata, oggi posso dire finalmente che non è più così”.

Uno show di altissimo livello quello portato avanti con successo da Cesare Cremonini e organizzato da Live Nation che ha curato la riuscita dello spettacolo. La prossima tappa del tour sarà Roma, al Palazzo dello Sport, l’11 e il 12 dicembre e il tutto si chiuderà, invece, al Mediolanum Forum di Assago, il 16 dicembre.