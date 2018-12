9 dicembre 2018 17:45

U19: il Cataforio si conferma al primo posto, blitz esterno con Labate e Campolo decisivi

Altra vittoria per il Cataforio che espugna per 6-2 il campo del Traforo. Cataforio sul doppio vantaggio nel primo tempo. Tante azioni da rete da una parte e dall’altra. Ottimi interventi del portiere reggino Laganà; reti bianconere che portano le firme di Campolo ed Alessio Labate. In mezzo ai due gol, l’espulsione di Attinà (e del numero 10 locale per reciproche scorrettezze) ed anche un palo colpito da Labate. Reggini che si vedono recuperare, in avvio di ripresa, il doppio vantaggio, pur sfiorando ripetutamente il tris. A quest’ultimo ci pensa Morabito che ha riportato in vantaggio i suoi, non prima dell’incrocio dei pali colpito da Campolo. Chiude i conti la formazione di mister Atkinson, mandando in gol nell’ordine, Labate, Campolo ed ancora Labate (doppietta per il capitano, tripletta per il pivot). Da segnalare anche un palo colpito da Gregorio Laganà. Cataforio che conserva il primo posto, avanzando in classifica a quota 19 punti.

A fine gara mister Ricardo Atkinson ha così commentato: “Abbiamo interpretato bene la partita, avendo anche un minimo di conoscenza dei nostri avversari. Bravi i ragazzi ad applicare ciò che io avevo richiesto seppure pecchiamo ancora, intervallando dei momenti di bel gioco a momenti di poca lucidità. Abbiamo infatti subito per questo motivo il recupero dallo 0-2 al 2-2 seppure poi da quel momento in poi, siamo ritornati in partita, con maggiore continuità rispetto al primo tempo. Dal 3-2 al 6-2 abbiamo giocato veramente bene, di squadra e facendo anche valere la qualità dei singoli. Stiamo lavorando bene e crescendo tanto. I risultati ci aiutano tantissimo e ci aiuta anche il fatto che stiamo dimostrando bravura nel non subire gol, quando commettiamo degli errori. Sono contento anche per Alessio Labate che in questo campionato può fare la differenza; non è al top della forma, del ritmo e della fiducia e certamente i gol segnati lo aiuteranno ad arrivarci in breve tempo”.

U19 GIRONE R, 8^GIORNATA

Traforo-Cataforio 2-6

Marcatori Cataforio: Campolo, Al. Labate, Morabito, Al. Labate, Campolo, Al. Labate