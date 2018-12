16 dicembre 2018 22:46

A Tusa (Me) presso i locali dell’Istituto Comprensivo si è svolto il meeting di “Restat”- Recognizing Skills to Transform Accessible Tourism – progetto cofinanziato dal Programma #Erasmus+ Azione chiave 2

Presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Tusa, si è svolto il meeting di “Restat”- Recognizing Skills to Transform Accessible Tourism – progetto cofinanziato dal Programma #Erasmus+ Azione chiave 2: Partenariati Strategici VET, che si è focalizzato sulla promozione del turismo accessibile in città e contesti più “piccoli” al fine di aumentare la qualità dei servizi offerti. Progetto coordinato dal Comune di Tusa e che vede come partner, l’associazione di Tusa New Horizons del giovane presidente alesino Gregorio Sambataro e della di lui moglie Trang Dang – altre quattro organizzazioni di paesi dtiversi della comunità europea: SC ROGEPA SRL (Romania) − ECTE (Grecia), Fundación Universitat Jaume I-Empresa (Spagna), Handy Club Ostrava (Repubblica Ceca). Gli obiettivi prioritari che il comune alesino vuole perseguire mediante il progetto sono quelli di promuovere, nel territorio, interventi di valorizzazione ambientale, qualificazione degli insediamenti costieri, l’offerta turistica, migliorare il livello servizi pubblici e privati, gli standard degli alloggi, l’offerta ricettiva, la fruizione del patrimonio ambientale, storico, architettonico e museale. Iniziare una collaborazione attiva fra operatori pubblici e privati di ogni settore, utilizzando strumenti di community management di ultima generazione con introduzione delle tecnologie ITC nei sistemi di organizzazione, comunicazione, e commercializzazione del prodotto turistico. Il progetto ha una durata di 30 mesi e il prossimo incontro avrà luogo a Baia Mare, in Romania, nel corso del quale si discuteranno in dettaglio i progressi dell’iniziativa e i primi risultati. Soddisfatto il Vicesindaco di Tusa, Angelo Tudisca, “Soo felice per questa ulteriore riconoscimento alla bontà del lavoro effettuato dal Comune di Tusa. E’ l’unico progetto finanziato in Sicilia ed il Comune di Tusa è l’unico Comune in tutta Italia ad avere avuto accesso a questo finanziamento. Abbiamo iniziato questo percorso insieme al dottor Gregorio Sambataro, un talento della mia comunità, al quale si sono uniti un gruppo di dipendenti comunali ed una stagista. L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di valorizzare sempre più il nostro territorio e renderlo più accessibile aumentando l’offerta turistica. Inoltre, puntiamo a valorizzare i nostri talenti, cercando di arrestare la fuga dei giovani dal nostro paese. Siamo stati bravi anche a trovare dei partner di altissimo livello che – indubbiamente – ci aiuteranno a creare metodi innovativi condividendo tutti insieme le buone pratiche da ognuno adottate”.