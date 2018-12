A Trento l’Unvs festeggia i suoi successi

16 dicembre 2018 20:01

La sezione UNVS di Trento presieduta da Enrico Negriolli, ha festeggiato la fine del 2018 rievocando alcuni importanti alcuni riconoscimenti, e rivivendo la bella vittoria conquistata in occasione dei Campionati Nazionali over 70 di tennis dei Veterani dello Sport. La ormai nota pistard azzurra pluri titolata Letizia Paternoster, già premiata due anni fa quale Atleta dell’Anno, è stata nominata Testimonial Nazionale UNVS 2018, mentre per quanto riguarda l’annata in corso il Premio l’Atleta dell’Anno è stato consegnato allo sci alpinista Davide Magnini. Azzurro, Magnini ha collezionato successi a raffica, conquistando tra l’altro, due titoli nazionali, e il Tour du Rutur. Nelle corse in montagna, altra specialità praticata, ha vinto inoltre, il mondiale degli under 18. Il Premio alla Carriera è stato invece assegnato all’ex pattinatore Giorgio Torgier. All’appuntamento ha partecipato, anche il delegato regionale trentino Luciano Vanz.