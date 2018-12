Tregedia a Messina: giovane studentessa cade dentro una botola all’università, ricoverata in gravissime condizioni

19 dicembre 2018 20:55

Messina: paura all’università a Papardo, giovane cade dentro una botola di servizio

Una giovane studentessa di 23 anni questo pomeriggio è caduta all’interno di una botola di servizio mentre stava assistendo ad una sessione di laurea presso la facolta’ di Biologia dell’Università di Messina. La giovane, secondo le prime ricostruzioni, sembra sia precipitata per oltre 6 metri a causa del cedimento di una grata posta sul marciapiede, all’esterno del plesso universitario, e che serviva per ventilare uno scantinato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che hanno trasportato la malcapitata all’Ospedale Papardo dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata.

Il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, a nome di tutta la comunità accademica esprime vicinanza alla studentessa rimasta ferita in un incidente all’interno del plesso universitario di Contrada Papardo.

Appreso l’accaduto, il Rettore si è immediatamente attivato per informarsi sulle condizioni di salute della studentessa e mettendo a disposizione, in caso di necessità, anche le strutture del Policlinico.

In serata, si è recato presso il Pronto Soccorso delll’ospedale Papardo per incontrarla e accertarsi di persona delle sue condizioni. Sul luogo dell’incidente è stato effettuato un sopralluogo dai responsabili dell’Unità Speciali dei Servizi Tecnici di Unime, al fine di accertare l’accaduto. Già nelle prossime ore verrà avviata un’indagine interna per accertare le responsabilità di quanto accaduto ed agire di conseguenza.