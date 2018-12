Trasporti sullo Stretto, Bluferries aggiunge una corsa in più: arriva l’aliscafo serale, nuovi orari in coincidenza con i treni

10 dicembre 2018 13:55

Sullo Stretto di Messina arriva l’aliscafo serale: Bluferries aggiunge una corsa in più

Cambia, in meglio, l’offerta di Bluferries per i collegamenti veloci tra Messina e Villa San Giovanni. Grazie alla partnership con Trenitalia, Bluferries soddisfa una richiesta da tempo avanzata dai pendolari, che dopo aver attraversato lo Stretto si spostano in treno. Da ieri è entrato in vigore il nuovo programma corse delle navi veloci per i passeggeri sulla tratta Messina-Villa San Giovanni: 10 corse in totale tra le quali è inclusa la corsa serale delle – 21.00 da Messina a Villa San Giovanni – 22.20 da Villa San Giovanni per Messina, in connessione con il treno Frecciargento 8353. Tutti i nuovi nuovi orari delle corse sono stati introdotti per favorire le coincidenze con i treni veloci da e per Roma.