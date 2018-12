Tragedia in discoteca: 6 morti schiacciati dalla folla nel panico, decine di feriti [FOTO]

8 dicembre 2018 07:38

Tragedia in una discoteca in provincia di Ancona: 6 persone sono morte, schiacciate dalla folla in preda al panico.

Il grave incidente si è verificato alla “Lanterna Azzurra” di Corinaldo – che ospitava il concerto del rapper Sfera Ebbasta – intorno all’una di notte, forse per l’utilizzo di uno spray urticante.

“Corinaldo (Ancona) 1:00, squadre dei vigili del fuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti“, hanno spiegato i pompieri su Twitter.

Le sei vittime sono tre ragazze e due ragazzi, tutti minorenni, e una donna che aveva accompagnato la figlia al concerto (2 ragazze del 2004 di Senigallia, un ragazzo del 2002 di Ancona, un ragazzo e una ragazza del 2003 di Fano, e una donna del ’79 di Senigallia). Almeno un migliaio le persone presenti nel locale al momento del drammatico incidente, prima dell’inizio del concerto.

“L’uscita di sicurezza si e’ aperta, ma appena fuori due parapetti laterali in ferro sono venuti in meno e le persone sono cadute una sull’altra“, ha spiegato il questore di Ancona, Oreste Capocasa. Chi è rimasto all’interno del locale non ha subito danni gravi, come confermano i vigili del fuoco, intervenuti per i primi soccorsi e per mettere in sicurezza l’area: “Dentro la situazione era ovviamente di grande agitazione,” ha spiegato un pompiere. “Chi si e’ trattenuto e’ stato portato fuori, consentendo un esodo ordinato“. La situazione piu’ grave era all’esterno, dove si sono diretti la maggior parte degli spettatori.