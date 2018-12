Torregrotta, ok dalla Regione: arriva il finanziamento per la scuola a Scala

26 dicembre 2018 19:12

Dalla Regione ok ai finanziamenti per Torregrotta: finisce per gli scolari di Scala Torregrotta, dopo oltre 30 anni, l’era della “provvisoria” collocazione della scuola primaria in condominio destinato alla civile abitazione

La Regione siciliana, riconoscendo le ragioni del Comune di Torregrotta, ha finanziato, con DDS 7703 del 21 dicembre, la costruzione di un edificio scolastico in località Scala. Si conclude felicemente una vicenda che vedeva incolpevolmente penalizzata la comunità torrese che si era vista negato il finanziamento per ritardi dell’ARTA nell’approvazione della relativa variante urbanistica e dell’UREGA nell’espletamento della gara per l’aggiudicazione dell’appalto. La tenacia dell’Amministrazione, che ha perfino conferito incarico legale per scongiurare l’ingiusta perdita del finanziamento, è stata premiata tant’è che l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale-Servizio XI ha emesso decreto di finanziamento per € 2.846.862,39 che si vanno aggiungere a risorse comunali per complessivi € 461.123,23.

Si avvia così a conclusione per gli scolari di Scala Torregrotta, dopo oltre 30 anni, l’era della “provvisoria” collocazione della scuola primaria in condominio destinato alla civile abitazione.