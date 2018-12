27 dicembre 2018 17:53

Il vicepremier Di Maio a Catania in visita nelle frazioni colpite dal sisma: il Governo varerà un provvedimento che prevede la sospensione dei mutui per le famiglie in difficoltà

Stop ai mutui per le famiglie di Catania colpite dal sisma, lo ha detto il vicepremier di Maio oggi in visita nei territori colpiti dal terremoto: “Domani alle 19 ci sara’ il Consiglio dei ministri – ha detto il ministro – Il nostro obiettivo e’ aver pronta prima possibile l’ordinanza di protezione civile per fornire agli enti locali tutti gli strumenti per tornare a normalità”.