27 dicembre 2018 10:38

Terremoto, Salvini in arrivo a Catania per visitare i luoghi colpiti dal sisma: “Onore ai vigili del fuoco”

“Grazie agli oltre 100 Vigili del Fuoco che da stanotte stanno lavorando fra le macerie dopo i crolli per il terremoto in provincia di Catania. Fortunatamente non ci sono morti, solo feriti lievi. Vi terrò aggiornati, un pensiero agli sfollati e onore ai pompieri!“. Lo ha scritto su twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Salvini intorno alle 15, sarà a Catania per visitare i luoghi colpiti dal sisma, come riferiscono fonti del Viminale.