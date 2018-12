Forte terremoto ai piedi dell’Etna, la scossa sui social: “troppo forte. Siamo tutti per strada qui”

26 dicembre 2018 10:11

Lo sciame sismico non si arresta in Sicilia. Tanta paura questa notte a causa della scossa di terremoto magnitudo 4.8 verificatasi a Viagrande, in provincia di Catania, sul versante dell’Etna: “È stato troppo forte. Siamo tutti per strada qui“, ha scritto su Twitter una ragazza. “Il letto e l’armadio che tremavano ed io fermo per la paura“, “Altra scossa di terremoto, sto tremando e piangendo come una stupida. Non ce la faccio più“, “La terra al momento ha smesso di tremare, io invece sto continuando a farlo. Forte“, si legge in altri tweet. “Zafferana Etnea, danni e crolli di calcinacci da una chiesa“, scrive un utente. “Continuano le scosse. Le percepite anche voi?“, chiede un utente. “Ormai non distinguo la realtà dall’incubo“.