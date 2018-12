26 dicembre 2018 09:45

Panico in Sicilia, forte terremoto ai piedi dell’Etna. “Siamo vivi per miracolo”, è il racconto dei componenti di una famiglia di quattro persone che hanno visto crollare le pareti della loro casa a Fleri

Tanta paura in Sicilia dopo la forte scossa di terremoto di questa notte che ha messo in ginocchio la zona dell’Etna. “Siamo vivi per miracolo“, è il racconto dei componenti di una famiglia di quattro persone – madre, padre e due figli minori – che hanno visto crollare le pareti della loro casa a Fleri, frazione di Zafferana Etnea, uno tra i paesi maggiormente scossi dal terremoto di magnitudo 4.8 che si è verificato nella notte. I crolli hanno interessato la vecchia chiesa del paese e si sono registrati alcuni feriti, non gravi, con contusioni ed escoriazioni. “Eravamo a letto – ha ricostruito il capo famiglia – ci siamo svegliati di soprassalto e abbiamo visto le pareti crollarci addosso. Per fortuna i mobili ci hanno protetti dalle macerie: siamo vivi per miracolo”. Altre due feriti sono stati socccorsi dal 118. Si tratta di un 80enne estratto dalla macerie, sempre a Fleri, e di una persona a Pisano. Sono entrambi in ospedale con codice verde. Altre antiche costruzioni sono crollate sempre a Fleri, Santa Venerina e Zafferana. La notte scorsa il sito di Catania di STMicroelectronics, azienda mondiale leader nel settore della microelettronica, è stato fatto sgomberare per sicurezza: i dipendenti hanno lasciato la struttura subito dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.8. Sono rientrati un’ora dopo, dopo un sopralluogo sulla stabilità del sito.