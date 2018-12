Terremoto: domani Di Maio a Catania, parteciperà alla riunione in Prefettura

26 dicembre 2018 21:10

Il vicepremier Di Maio domani nei comuni colpiti dal sisma: il ministro parteciperà alla riunione organizzata in Prefettura a Catania

Domani il il vicepremier Luigi Di Maio sarà a Catania per visitare i comuni colpiti dal sisma. Questo il programma del ministro: ore 10,30 a Zafferana Etnea per un sopralluogo delle frazioni di Fleri, Pisano e Poggio Felice. Alle 11,45 a Santa Venerina, alle 12,50 ad Acireale, alle 13,45 ad Aci Sant`Antonio, alle 14,25 a Viagrande. Infine, alle 15,30 a Catania parteciperà alla riunione in Prefettura dove è allestito il centro di coordinamento dei soccorsi.