31 dicembre 2018 18:07

Terremoto Catania: 1300 in totale gli interventi dei Vigili del Fuoco

Ad oggi sono in totale 1300 gli interventi di messa in sicurezza, valutazione e soccorso effettuati dai Vigili del Fuoco nelle zone di Catania, colpite dal sisma durante la notte di Santo Stefano. Al momento restano operative 5 unita’ di comando locale a Fleri, Zafferana Etnea, Santa Maria la Stella e Acireale. E per consentire le operazioni di soccorso ad Acireale è stato realizzato un campo base con un modulo di supporto logistico e più di 18 tende.