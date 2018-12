Terremoto Catania: paura alle pendici dell’Etna, dati e schede dei sopralluoghi in tempo reale

31 dicembre 2018 11:54

Terremoto Catania: paura alle pendici dell’Etna, un sistema informatico permetterà di avere in tempo reale tutti i dati e le schede dei sopralluoghi eseguiti

Capodanno di paura per le popolazioni del catanese per via di varie scosse di terremoto e l’eruzione dell’Etna. Grazie a “Erikus“, il progetto realizzato da Regione e Arpa Piemonte, messo a disposizione della Sicilia grazie all’intervento del Dipartimento nazionale della Protezione civile, un sistema informatico realizzato dalla Protezione civile regionale siciliana permetterà di avere in tempo reale tutti i dati e le schede dei sopralluoghi eseguiti nelle strutture interessate dal terremoto di magnitudo 4.9 del 26 dicembre. Tutti i Centri operativi comunali saranno collegati con un Cloud che consentirà di avere la situazione aggiornata in diretta su tutti i controlli eseguiti.