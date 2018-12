Terremoto a Catania, l’onorevole messinese Matilde Siracusano: “Vicina ai miei amici etnei”

26 dicembre 2018 13:20

Paura nella notte a Catania, solidarietà della deputata di Messina Matilde Siracusano: “Vicina ai miei amici etnei colpiti dal terremoto”

“Sono vicina alla città di Catania, una seconda casa per me. Agli amici etnei, in particolar modo a coloro che hanno visto crollare le proprie abitazioni, rivolgo un pensiero di solidarietà, auspicando che sia garantita loro la massima assistenza ed una sistemazione alternativa. Grazie alla protezione civile ed a tutti i volontari che, con spirito di sacrificio e abnegazione, si stanno spendendo instancabilmente da ore offrendo alla comunità un sostegno impagabile”, così l’On. Matilde Siracusano del Gruppo Parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati,