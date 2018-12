Terremoto a Catania, Salvini affetto da “selfite”. Ministro sfida il web e posta una foto con un arancino: “Dopo la Nutella, cosa diranno adesso?”

27 dicembre 2018 19:56

Terremoto a Catania, dopo il vertice in Prefettura Salvini sfida un’altra volta il web e pubblica una foto con un arancino

Dopo il selfie con pane e nutella, stavolta tocca all’arancino. Il ministro Matteo Salvini non rinuncia agli autoscatti e oggi, prima di lasciare Catania, dove ha partecipato alla riunione in Prefettura insieme a Di Maio, il leader della Lega posta una foto che lo ritrae sorridente con in mano un succulento arancino: “Non potevo lasciare -si legge- la splendida Catania, dopo la riunione sul terremoto in Prefettura e un’ora di passeggiata in centro in mezzo alla gente, senza provare un arancino al ragù! Che dite, il Pd mi attaccherà?“. Una provocazione da parte del vice premier in risposta alla pioggia di critiche del 27 dicembre scorso, quando aveva pubblicato una foto sui social in cui addentava un fetta biscottata con la nutella e il web aveva aspramente condannato la posa del ministro, dal momento che Catania si svegliava nel dramma del terremoto e nella stessa giornata era stato ucciso il fratello di un testimone di giustizia. Salvini nelle ore successive con una diretta facebook aveva prontamente replicato alle accuse, dichiarando “Mi piacciono anche gli ovetti kinder e il gelato“.

In realtà già qualche ora prima dell’arancino, con un altro tweet Salvini pubblicava un’altra foto “compromettente” : “In partenza per Pesaro e Catania, mi bevo un caffè. Sempre che a sinistra qualcuno non si offenda!”- aveva scritto il ministro.