Terremoto a Catania, 600 sfollati: la Regione chiederà lo stato di emergenza

26 dicembre 2018 19:35

Domani la seduta straordinaria di giunta: il governo Musumeci chiederà lo stato di emergenza per i comuni di Catania colpiti dal terremoto

Sono circa 600 gli sfollati per il terremoto di magnitudo 4.8 che stanotte ha colpito sei paesi nell’hinterland di Catania. La ricognizione è stata effettuata dalla Regione Siciliana, che ha attivato una convenzione con Federalberghi affinché stanotte siano ospitati presso alcune strutture ricettive. Tra la gente c’è anche chi, pur non vivendo in case dichiarate inagibili, preferisce trascorrere la notte nei palazzetti dello Sport, per paura di rientrare nelle proprie abitazioni. Domani alle 17 la Giunta siciliana si riunirà in seduta speciale per dichiarare lo stato di calamita’, con la contestuale richiesta a Roma della dichiarazione di emergenza.