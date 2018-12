Terremoto: “A Catania solo passerelle, è una gara a chi mette per primo il cappello sulle tragedie”

27 dicembre 2018 18:31

Terremoto a Catania, l’onorevole Serse contro Di Maio e Salvini: “Gara a chi mette per primo il cappello sulle tragedie”

“Oggi per i due vicepremier è il giorno delle passerelle a Catania: prima Di Maio, poi Salvini. E una conferenza stampa congiunta perché accesa è la gara a chi deve mettere per primo il cappello sulle tragedie. Che il Governo abbia dimenticato il Sud, passerelle a parte, però, emerge chiaramente dalla legge di Bilancio. Non bastano i tweet e i selfie con gli sfollati. Servono risorse e investimenti perché se non riparte il Mezzogiorno non riparte l’Italia“.Così l’on. Serse Soverini, Area civica gruppo Misto.