26 dicembre 2018 18:53

Terremoto a Catania, circa 600 gli sfollati: sarà un’altra notte di paura, messi a disposizione alberghi e palazzetti per dormire

Sono circa 600 gli sfollati per il terremoto che stanotte ha colpito Catania e l’hinterland. Dopo il sisma di magnitudo 4.8 tra i residenti di ben 6 comuni c’è paura a restare in casa. Molte le richieste presentate alla Regione Siciliana, che ha redatto una convenzione con Federalberghi, affinché siano ospitati in strutture turistiche. Molti, pur vivendo in case che non sono state dichiarate inagibili, hanno deciso di trascorrere la notte nei palazzetti dello sport messi a disposizione.