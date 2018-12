Terremoto Catania, Musumeci: “20 squadre per verificare la staticità degli immobili”

27 dicembre 2018 09:50

Terremoto Catania, Musumeci: “Tutti gli sfollati sono stati accolti in albergo”

“È passata la prima nottata. Grazie all’immediato intervento della Protezione Civile regionale, che ha sottoscritto una convenzione con Federalberghi, tutti gli sfollati che lo hanno richiesto sono stati alloggiati in albergo. Oggi proseguiranno i controlli con 20 squadre che verificheranno la staticità degli immobili. Nel pomeriggio a Catania, come preannunciato, si riunirà il governo regionale“: è quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina fb del governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci in riferimento alla situazione a Catania e dei comuni alle pendici dell’Etna colpiti dal sisma la notte del 26 dicembre. Oggi pomeriggio è prevista una riunione straordinaria della Giunta.