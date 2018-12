Terremoto a Catania, M5S: “Edifici storici da monitorare, valutare subito i danni”

26 dicembre 2018 17:19

Terremoto a Catania, M5S: “valutare subito danni edifici storici nel Catanese”

“Il terremoto che ha colpito il Catanese ha fatto non pochi danni. Molti sono gli sfollati e molti sono gli edifici storici da monitorare. La Sicilia, ricordiamolo, ha un enorme patrimonio culturale da preservare. Una bella percentuale di questa ricchezza, come in buona parte del territorio, è presente nelle chiese e nei centri storici“.

Lo affermano Barbara Floridia e Loredana Russo, senatrici siciliane del M5s in commissione Cultura, aggiungendo che “bene ha fatto il ministro per i Beni e le attivita’ culturali Alberto Bonisoli, ad attivarsi subito per valutare i danni perche’ solo un intervento cosi’ tempestivo puo’ arginare conseguenze ancora piu’ gravi”.