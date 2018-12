29 dicembre 2018 22:44

Paura alle pendici dell’Etna, a Catania ingegneri e geometri della Protezione civile della Campania, esperti nella verifica della staticità degli edifici dopo il terremoto

Eruzione Etna- Ingegneri e geometri della Protezione civile della Campania sono a Catania per affiancare i colleghi siciliani nelle operazioni di controllo sulle strutture esposte alle sollecitazioni dello sciame sismico di questi giorni. In particolare, i tecnici contribuiranno alla compilazione delle schede AeDes per il rilevamento del danno, il pronto intervento e l’agibilità degli edifici nell’emergenza post-sismica.