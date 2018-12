27 dicembre 2018 09:34

Terremoto Catania, paura alle pendici dell’Etna. Borrelli: “l’allerta c’era ed era stata alzata”, ma “i terremoti non si possono prevedere”

Paura alle pendici dell’Etna per via della forte scossa di terremoto dell’altra notte che ha provocato danni a Catania e nei paesi vicini. “L’allerta c’era ed era stata alzata: da settembre c’era l’allerta gialla. Dal 24 abbiamo registrato un aumento della sisimicità“, ha spiegato a ‘Radio anch’io’ su RadioUno Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. “La scossa delle 03:19 è stata isolata rispetto a quello che era il trend. Poi naturalmente i terremoti non si possono prevedere“.