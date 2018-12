Terremoto a Catania, Catalfo: “Domani la deputazione catanese con Di Maio per stare vicino alla popolazione colpita dal sisma”

26 dicembre 2018 21:02

Terremoto a Catania, Catalfo: “Movimento 5 Stelle vicino ai catanesi. Domani la deputazione catanese in visita con Di Maio nei territori colpiti”

“Domani mattina sarò con il vicepremier Luigi Di Maio e con tutta la deputazione catanese nei territori colpiti dall’evento sismico, per stare vicino agli sfollati e verificare lo stato dei luoghi, in modo da approntare e pianificare gli aiuti da parte del Governo nazionale per queste zone.

Da sottolineare anche il grande lavoro della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e di tutte le forze dell’ordine, che hanno fatto un eccellente lavoro per prestare immediato soccorso alla popolazione. Il Movimento 5 Stelle è vicino ai catanesi e, già dalle prime ore del mattino di oggi, diversi deputati si sono recati nei Comuni colpiti dal sisma per far sentire la propria presenza ai cittadini“. Così la senatrice catanese del M5S, Nunzia Catalfo, sul sisma che ha colpito i paesi etnei nella notte di martedì 26 dicembre.