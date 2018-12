Tennistavolo: Michele D’Amico della Galaxy StrettoWeb vince il Torneo Nazionale Veterani di San Nicola La Strada (CE)

10 dicembre 2018 14:45

Tennistavolo: risultati positivi per gli atleti della Galaxy StrettoWeb

Weekend ricco di risultati positivi per gli atleti della Galaxy StrettoWeb impegnati nell’attività individuale. A Terni si è disputato, dal 7 al 9 dicembre, il primo Torneo Nazionale Giovanile che ha fatto registrare il record di presenze di giovani atleti giunti nella città umbra da ogni parte d’Italia. Buoni i risultati di Pasqualino Amodeo ed Arianna Creaco che, nella categoria “ragazzi”, hanno rispettivamente ottenuto il 16° posto su 69 partecipanti ed il 9° posto su 34 atlete in gara. Amodeo dopo aver agevolmente vinto il proprio girone affermandosi con parziali di 3 set a 0 su Catania (VIGARO Siracusa), Rainetti (CIATT Prato) e Murgia (TT Santa Tecla Nulva), nei sedicesimi del tabellone finale ha battuto 3/0 il lombardo Bonafin ma si è dovuto arrendere negli ottavi a Spagnolo (Eos Enna) che poi si è aggiudicato il Torneo.

La Creaco passa da seconda nel proprio girone con due vittorie per 3/0 sulla Taucer (Kras) e Di Rosa (TT San Nicola Caserta) ed una sconfitta 0/3 con la emiliana Benassi (TT Cortemaggiore) ma nel tabellone finale s’imbatte subito, negli ottavi, in Giulia Varveri (ASD King Pong Roma) giunta terza alla fine. Match combattutissimo che ha visto la giovane atleta della Galaxy StrettoWeb addirittura condurre con un parziale di 2 set a 1 prima di essere rimontato dalla laziale ed uscire sconfitta 2/3. Nella classifica finale per Società la Galaxy StrettoWeb ha ottenuto un onorevole 40° posto su 116 Società partecipanti.

Il risultato top per la Galaxy StrettoWeb è arrivato da San Nicola La Strada (CE) dove si è disputato un Torneo Nazionale Veterani. Grande prova di Michele D’Amico che, nella categoria over 40/50, sale con merito sul gradino più alto del podio. Il forte atleta reggino, testa di serie nr. 1, vince il girone battendo 3/0 Santis (TT Avellino) e Di Lauro 3/2 ( TT Magis Viz Napoli). Nel tabellone finale D’Amico prevale 3/2 su Melli (TT Salento) in semifinale ed in finale vince 3/0 contro Colucci dell’Antoniana Pescara.

Sabato e domenica prossimi riprenderanno i Campionati a squadre con l’ultima giornata del girone d’andata prima della lunga pausa (si riprenderà ad inizio febbraio). In B2 la Galaxy StrettoWeb affronterà in trasferta l’Atlantide Vibo per ottenere la seconda vittoria stagionale mentre la squadra di C2 si recherà a Luzzi per misurarsi con la squadra del Presidente Mario Federico.