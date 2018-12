Reggio Calabria, l’amministrazione comunale di Taurianova esprime la propria vicinanza ai lavoratori Lsu-Lpu

20 dicembre 2018 22:05

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Taurianova esprimono la propria vicinanza ai lavoratori LSU-LPU

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Taurianova, esprimono la propria vicinanza “ai lavoratori LSU LPU che in queste ore manifestano con civile determinazione affinchè la precarietà lavorativa – nella quale sono costretti da anni – divenga oggetto di una azione politica volta ad individuare soluzione definitiva per porre fine ad un non più oltre proseguibile utilizzo di personale al quale, di fatto, appaiono precluse legittime aspettative di certezza e stabilità lavorativa. Offrire a questi lavoratori una opportunità di lavoro stabile e duraturo, significa creare condizioni per una generale ripartenza delle politiche del lavoro, da programmarsi su criteri che non mortifichino le aspettative di stabilità lavorativa di un categoria di lavoratori che ormai da troppi anni resta vittima di una sistema di precariato assistenzialistico non oltre proseguibile”.