Reggio Calabria, a Taurianova la III edizione del Festival del Torrone [INFO E DATE]

5 dicembre 2018 16:11

Taurianova: la città del Torrone artigianale pronta per un grande evento che ospiterà il concerto di Fausto Leali in occasione del Festival del Torrone che si terrà 7,8 e 9 dicembre

Taurianova città del Torrone artigianale si prepara a vivere una intensa tre giorni nel segno del gusto e del divertimento. Si rinnova l’appuntamento con il Festival del Torrone, manifestazione giunta brillantemente alla terza edizione che si terrà nei giorni 7, 8 e 9 dicembre. L’eccellenza dolciaria della cittadina dell’area metropolitana di Reggio Calabria sarà fulcro di un grande evento con numerose attività che si terranno al Centro servizi agroalimentare e del legno e anche nel centro cittadino.

L’attesa manifestazione – promossa dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabio Scionti, in sinergia con l’Associazione pasticceri di Taurianova PAST – quest’anno invaderà infatti le vie del centro cittadino e ospiterà un grande nome della musica leggera italiana, Fausto Leali, che si esibirà in un concerto in piazza Italia sabato 8 dicembre alle ore 21.00.

Il torrone artigianale e i maestri torronai, che da generazioni portano avanti la produzione di questa tradizionale prelibatezza, saranno protagonisti di momenti dedicati all’approfondimento come il workshop sul torrone ferro, venerdì 7 dicembre, con dimostrazioni e degustazioni, che sarà accompagnato da una degustazione guidata di vini a cura dell’Ais e il workshop sul gelato al torrone, domenica 9 dicembre, con dimostrazioni e degustazioni a cura dell’Associazione pasticceri artigiani reggini (Apar).

La Fiera del Torrone Artigianale di Taurianova con stand di produttori di torrone, Degustazioni di torrone, dimostrazioni e laboratori di pasticceria, tavole rotonde, attività per i più piccoli, spettacoli musicali comporranno il cartellone che vedrà la partecipazione di partner storici come la Delegazione calabrese della Federazione Internazionale di Pasticceria (FIPGC), che metterà in campo dimostrazioni, degustazioni e laboratori molto attesi e seguiti dal pubblico.

Un ponte ideale e gastronomico unirà le due terre dello Stretto, grazie al Laboratorio del Gusto sul torrone gelato, domenica 9 dicembre, proposto da Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica in collaborazione con la condotta Messina Valdemone.

Sabato 8 dicembre, in programma, un’interessante tavola rotonda su “il torrone artigianale: da eccellenza dolciaria a risorsa economica, turistica e sociale”, tra rappresentanti del mondo istituzionale e associazioni di pasticceri, che vedrà la partecipazione del direttore del Dipartimento di Agraria, Giuseppe Zimbalatti.

Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” saranno all’opera con la preparazione di prelibatezze salate, sabato 8 dicembre dalle 19.00, in piazza Italia, per un Aperitivo inFestival.

Non mancheranno appuntamenti musicali e artistici: venerdì 7 dicembre alle 21.00 il concerto jazz dei Con Alma trio, nell’ambito della rassegna itinerante Autunno in jazz 2018, la street band EuroBand Marching sabato 8 dicembre dalle 17.00 alle 21.00 per le vie del centro cittadino e l’Orchestra giovanile “Don Pietro Franco” diretta dal M° Cettina Nicolosi che si esibirà nella giornata inaugurale.

Il centro servizi e il centro cittadino saranno, inoltre, collegati da un servizio navetta con un trenino natalizio che percorrerà le vie principali, sabato 8 e domenica 9, in un’atmosfera di festa.

La tre giorni sarà suggellata il 9 dicembre alle ore 19.00, in piazza Italia, da una spettacolare dimostrazione dei PAST che prepareranno il torrone caldo con l’ausilio di una grande torroniera: un trionfo di arte pasticcera, tradizione e gusto che conquisterà tutti e che farà da cornice alla Cerimonia di premiazione della seconda edizione del “Torrone d’oro” e del concorso “Vetrine inFestival”.

Un ricco cartellone dunque per questa terza edizione del Festival del Torrone, che rappresenta la formula vincente di un vero e proprio progetto culturale ampio realizzato in particolare grazie al lavoro dell’Assessore agli eventi cittadini di promozione Raffaele Loprete, in collaborazione con l’Assessore alla promozione della Cultura Luigi Mamone e all’Assessore alle Attività produttive Girolama Raso.

La manifestazione si avvale del patrocinio e della collaborazione della Regione Calabria, del Consiglio regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena, della FIPGC (Federazione Internazionale di Pasticceria), dell’Apar (Associazione pasticceri artigiani reggini), della condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, dell’Ais Calabria (Associazione Italiana Sommelier), dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Gemelli Careri” e dell’Associazione “il Jazz”.

Appuntamento per tutti a Taurianova, dal 7 al 9 dicembre, per un fine settimana di festa da non perdere.

Il Torrone Artigianale è un prodotto tipico della tradizione dolciaria di Taurianova, cittadina della provincia di Reggio Calabria, un prodotto di eccellenza con un’antica e affascinante storia, frutto di una vera e propria arte tramandata da diverse generazioni di pasticceri.

Con l’intento di valorizzare questa eccellenza, l’Amministrazione comunale ha inteso istituire nel dicembre 2016 il “Festival del Torrone” di Taurianova, un evento ampio e condiviso, un progetto culturale in grado di tradursi in un’occasione di visibilità, di crescita, di confronto per l’intera comunità.

Il progetto mira, attraverso varie attività e azioni, realizzate in sinergia con l’Associazione pasticceri di Taurianova PAST, a presentare in chiave culturale, sociale ed economica, nel contesto territoriale e nazionale, questa risorsa enogastronomica.

La terza edizione del Festival si terrà presso i locali del Centro servizi agroalimentare e del legno e nel centro cittadino, nei giorni 7, 8 e 9 dicembre 2018.Durante la tre giorni, oltre alla Fiera del Torrone Artigianale di Taurianova, sono previsti workshop, degustazioni, dimostrazioni e laboratori di pasticceria, tavole rotonde, eventi per i più piccoli e un ricco cartellone artistico con spettacoli musicali.

La manifestazione quest’anno si rinnova invadendo le vie del centro cittadino e ospitando un grande nome della musica leggera italiana, Fausto Leali, che si esibirà in un concerto in piazza Italia sabato 8 dicembre. Domenica 9 dicembre, la terza edizione del Festival del Torrone sarà suggellata da una spettacolare dimostrazione dei maestri torronai PAST che prepareranno il torrone caldo in piazza con l’ausilio di una grande torroniera.

Un programma interessante e intenso per una tre giorni che è divenuta un appuntamento atteso, un appuntamento per tutti, in grado di unire cultura, tradizione e gastronomia.

Il programma

Un ampio spazio sarà riservato alla Fiera del Torrone Artigianale di Taurianova con stand di produttori di torrone. Tante le attività in programma durante i tre giorni del Festival organizzate in collaborazione con i partner che hanno aderito all’iniziativa. Sabato 8 e domenica 9 dicembre sarà previsto inoltre il servizio navetta dal centro servizi al centro cittadino con un trenino natalizio dalle ore 17.00 alle 21.00.

Venerdì 7 Dicembre 2018

Ore 16:00 Apertura Fiera

Ore 16:30 Apertura Festival – Saluti istituzionali

Intervento musicale a cura dell’Orchestra giovanile “Don Pietro Franco” diretta dal M° Cettina Nicolosi – vie del centro cittadino

Ore 17:30 Workshop “Mordi il ferro finché è caldo…” Dimostrazioni e degustazioni a cura dei maestri torronai PAST – Degustazione guidata in abbinamento con i vini di eccellenza della Calabria a cura di Giada Eliodoro referente Ais Calabria

Ore 21:00 Con Alma trio concerto jazz – Chiesa del Rosario

Sabato 8 Dicembre 2018

Ore 10:00 – 13:00 Dimostrazioni, degustazioni e laboratori a cura della Federazione Internazionale di Pasticceria (FIPGC)

Ore 16:00 – 19:00 Dimostrazioni, degustazioni e laboratori a cura della Federazione Internazionale di Pasticceria (FIPGC)

Ore 17:00 – 21:00 EuroBand Marching – vie del centro cittadino

Ore 17:00 Tavola rotonda “Il torrone artigianale: da eccellenza dolciaria a risorsa economica, turistica e sociale” incontro-dibattito tra rappresentanti istituzionali e associazioni di pasticceri

Intervento di Giuseppe Zimbalatti direttore Dipartimento di Agraria UniRc

Ore 19:00 Aperitivo in FESTival

a cura dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” – Piazza Italia

Ore 21:00 Fausto Leali in concerto – Piazza Italia

Domenica 9 Dicembre 2018

Ore 10:00 – 13:00 Dimostrazioni, degustazioni e laboratori a cura della Federazione Internazionale di Pasticceria (FIPGC)

Ore 16:00 – 19:00 Dimostrazioni, degustazioni e laboratori a cura della Federazione Internazionale di Pasticceria (FIPGC)

Ore 17:00 Dalla Calabria alla Sicilia: il Torrone gelato, un principe declassato Laboratorio del Gusto a cura di Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica in collaborazione con Slow Food Messina Valdemone

Ore 18:00 Workshop “Gelato e torrone, golosa fu l’unione” a cura dell’Apar in collaborazione con l’Associazione pasticceri di Taurianova PAST*

Intervento di Angelo Musolino presidente Associazione pasticceri artigiani reggini (Apar)

Ore 19:00 Torrone in piazza a cura dei maestri torronai PAST – Piazza Italia

Ore 20:30 “Il Torrone d’oro” Cerimonia di premiazione e Premiazione Concorso Vetrine in FESTival – Piazza Italia

Programma della FIPGC per il Festival del Torrone

Coordinamento Regionale: Gennaro Filippelli Delegato Regionale FIPGC, Equipe Eccellenza Italiana FIPGC, Medaglia d’oro Campionati Italiani FIPGC, Torrone d’oro anno 2017

Coordinamento Eventi Calabria: Rosanna Gigliotti, Medaglia d’oro Campionati Italiani Cake Design FIPGC 2018

Segreteria FIP Calabria: Maria Rosa Azzariti, Medaglia di bronzo Campionati Italiani Cake Design FIPGC 2018

Sabato 8 dicembre

Ore 10:00/10:30 Presentazione FIPGC e programma evento

Ore 10:30/12:00 Demo Cake Design, Rosalba Suppa Associata FIPGC

Associata FIPGC Ore 12:00/13:00 Demo Cake Design, Karla Leal Macedo Delegato Provinciale Cake Design Catanzaro

Delegato Provinciale Cake Design Catanzaro Ore 16:00/17:00 Demo Cake Design, Rosanna Gigliotti Medaglia d’oro Campionati Italiani FIPGC 2018, Coordinamento eventi Calabria FIPGC

Medaglia d’oro Campionati Italiani FIPGC 2018, Coordinamento eventi Calabria FIPGC Ore 16:00/17:00 Workshop teorico sul torrone, Giovanni Polimeni Delegato Provinciale Reggio Calabria

Delegato Provinciale Reggio Calabria Ore 16:30/17:30 Laboratorio di pasticceria per bambini , Karla Leal Macedo e Rosalba Suppa

, e Ore 17:00/18:30 Dimostrazioni e Degustazioni varie tipologie di torrone,

Giovanni Polimeni Delegato Provinciale Reggio Calabria

Salvatore Gualtieri Equipe Eccellenza italiana FIPGC e Delegato Provinciale Catanzaro

Ore 17:30/18:00 Demo Cake Design Assemblaggio torta lavoro di gruppo

Assemblaggio torta lavoro di gruppo Ore 10:30/12:00 Demo Cake Design, Maria Rosa Azzariti Segreteria FIP Calabria, Medaglia di bronzo Campionati Italiani Cake Design FIPGC 2018

Domenica 9 dicembre

Ore 10:00/11:30 Demo Cake Design, Maria Rosa Azzariti Segreteria FIP Calabria, Medaglia di bronzo Campionati Italiani Cake Design FIPGC 2018

Segreteria FIP Calabria, Medaglia di bronzo Campionati Italiani Cake Design FIPGC 2018 Ore 11:00/13:00 Dimostrazioni e Degustazioni varie tipologie di torrone

Salvatore Gualtieri Equipe Eccellenza italiana FIPGC e Delegato Provinciale Catanzaro

Alessio Varacalli Equipe Eccellenza Italiana FIPGC e Delegato Provinciale Cosenza

11:00/12:30 Demo Cake Design, Rosanna Gigliotti Medaglia d’oro Campionati Italiani FIPGC 2018, Coordinamento eventi Calabria FIPGC

Medaglia d’oro Campionati Italiani FIPGC 2018, Coordinamento eventi Calabria FIPGC Ore 12:00/13:00 Demo Cake Design, Chiara Primerano Associata FIPGC

Associata FIPGC Ore 16:00/17:00 Demo Cake Design, Karla Leal Macedo Delegato Provinciale Cake Design Catanzaro

Delegato Provinciale Cake Design Catanzaro Ore 16:30/17:30 Laboratorio di pasticceria per bambini, Alessandra Vita, Nancy La Rosa e Chiara Primerano

e Ore 16:30/17:30 Demo Cake Design, Nancy La Rosa Associata FIPGC

Associata FIPGC Ore 16:30/19:00 Dimostrazioni e Degustazioni varie tipologie di torrone

Salvatore Gualtieri Equipe Eccellenza italiana FIPGC e Delegato Provinciale Catanzaro

Alessio Varacalli Equipe Eccellenza Italiana FIPGC e Delegato Provinciale CosenzaGiovanni Polimeni Delegato Provinciale Reggio Calabria

Ore 17:30/18:30 Demo Cake Design

Rosanna Gigliotti Medaglia d’oro Campionati Italiani FIPGC 2018 – Coordinamento eventi Calabria FIPGC

Maria Rosa Azzariti Segreteria FIP Calabria – Medaglia di bronzo Campionati Italiani Cake Design FIPGC 2018

Ore 19:00 Assemblaggio torta da esposizione realizzata dai cake designer FIPGC – Piazza Italia

Associazione pasticceri di Taurianova PAST, i produttori: Delizie di Calabria, Golden, La Torroneria, Le Cicche, Romeo, Scionti, Taverna Bar