Reggio Calabria: al Teatro Cilea note di festa e solidarietà con Swing Valley Band, Swing Circus e Lindy Hoppers

22 dicembre 2018 16:24

Musica e impegno sociale, cultura e solidarietà, connubi che invitano a vivere il clima di festa con fiducia e speranza. Questo lo spirito dell’iniziativa benefica promossa quest’anno dalla fondazione Giuseppe Marino. Appuntamento alle ore 21, mercoledì 26 dicembre 2018, al teatro Cilea con lo spettacolo “In swing we trust”, un viaggio musicale tra le note e i balli targati Swing e Lindy hop attraverso il quale Swing Valley Band, Swing Circus e Lindy Hoppers trascineranno il pubblico nell’allegra e briosa atmosfera newyorkese degli anni Trenta.

Nella prestigiosa cornice del teatro Cilea rivivranno il ritmo e le sonorità di Duke Ellington, Jimmy Lunceford, ChickWebb, CountBasie, Louis Jordan, Cab Calloway. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Abakhi che riunisce giovani di Reggio Calabria nell’intento di costruire (nella lingua africana Zulu, Abakhi significa proprio “costruttori”) opportunità di accoglienza ed inclusione per ragazzi e ragazze in difficoltà di qualunque provenienza e nazionalità. L’associazione è infatti impegnata nella realizzazione del progetto “Casa di Benedetta”, finalizzato a riqualificare la struttura collocata all’interno del Parco dei Monfortani (un ex orfanotrofio sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale) e concessa in comodato d’uso gratuito all’associazione stessa, affinchè diventi un luogo di accoglienza ed incontro. Il nome di questo luogo sarà Casa di Benedetta proprio per unire saldamente questo impegno alla memoria della giovane donna reggina, Benedetta Nieddu Del Rio, prematuramente scomparsa. A regalare magia e speranza sul palco ci saranno musicisti e ballerini: Giorgio Cuscito (frontman e sax tenore), Gino Cardamone (chitarra), Alberto Antonucci (contrabbasso), Alfredo Romeo (batteria), Nicola Tariello (tromba), Ferdinando Coppola (sax tenore), Monica Gilardi (voce) e i LindyHoppers Diana Florindi, Roberto Alaia, Karen Fantasia, Francesco Ciani, Fabio Coccaro, Marta Senzcuk. L’ensemble rievocherà, per il pubblico del teatro Cilea, i memorabili concerti di grandi musicisti quali Count Basie, Benny Goodman, Big Joe Turner e Pete Johnson, Golden Gate Quartet, James P. Johnson, Big Bill Broonzy, Sonny Terry, presentati da John Hammond alla Carnegie Hall di New York alla fine degli anni Trenta. Un’altra serata significativa quella proposta alla cittadinanza dalla Fondazione intitolata allo psichiatra e intellettuale reggino, Giuseppe Marino. Nata nel 2001 per volontà della moglie Pina Laganà e dei figli Fanny, Lella e Antonio, la fondazione prosegue nell’intento di perpetuare il ricordo della figura e dell’opera dell’amato congiunto, unendola all’impegno di crescita e sviluppo della Calabria per la quale lui stesso instancabilmente si era speso con la sua attività di medico, giornalista, scrittore e uomo di cultura. L’iniziativa natalizia di solidarietà è ormai diventata per la fondazione Marino un appuntamento importante attraverso il quale contribuire al progresso umano e sociale della comunità.