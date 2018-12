Vittoria casalinga per gli Svincolati Milazzo: la capolista batte il Palermo Basket

13 dicembre 2018 20:21

Gli Svincolati Milazzo vittoriosi in casa: continua il primato solitario in classifica, schiacciante vittoria contro il Palermo Basket

Grande prestazione degli Svincolati Milazzo, che, imponendosi nettamente sul Palermo Basket, mantengono, con una gara da recuperare, il primato solitario in classifica nel girone Nord del campionato regionale di Serie D. La capolista, che anche oggi ha dovuto fare a meno di Barbera, ha visto aggiungersi nelle ultime ore anche l’assenza di Sofia. Partono forte i milazzesi, che realizzano in avvio con Klevinskas; a seguire una bella realizzazione di Jankovic. È ancora il lituano degli Svincolati ad andare a segno: il tabellone segna così il punteggio di 6-0 dopo appena un minuto e trenta dall’inizio.

Calò per i palermitani muove il tabellino per i suoi, ma gli Svincolati con grande intensità ed ottima circolazione palla allungano ancora e dopo una tripla di Ivkovic il punteggio è 11-2 a 7’30 dalla prima sirena. Coach Cardillo chiama time-out cercando di scuotere i suoi, ma al rientro una nuova tripla di Ivkovic per i padroni di casa per il + 12. Palermo soffre il ritmo alto imposto dagli avversari: Calò e Benvegna tentano di accorciare il divario subito realizzando consecutivamente. Colosi per gli Svincolati (buono il suo impatto con la gara) va a segno con 4 punti nel giro di pochi secondi.

Gli ospiti ancora non riescono a prendere le dovute contromisure e subiscono ancora dalla lunga distanza, mentre ancora Ivkovic per il +15 a 3’40 dal termine della prima frazione. Nei minuti finali del quarto i rosanero, sospinti dalla buona vena realizzativa di Calò e Trevisano, riescono a rientrare in partita ed a chiudere sul -5 il primo quarto (punteggio 28-23). Il secondo periodo si apre con la tripla di De Paoli per gli Svincolati, a seguire è Jankovic con due liberi consecutivi a permettere il nuovo allungo per i ragazzi di Coach Maganza (+ 10). Nei minuti successivi molti errori sotto canestro da ambo le parti, la capolista sembra tirare un po’ il fiato ed è ancora Calò a tentare di accorciare per il Palermo Basket, ma la serata di grazia di Jankovic entra nel vivo (i 26 punti saranno i suoi a fine gara) e, dopo una sua splendida giocata è + 12 per la compagine mamertina.

Nuovo timeout ospite; al rientro Catanesi per i Maganza Boys a segno da oltre l’arco. Gli ospiti tentano nuovamente di riportarsi sotto e con Benvegna in evidenza in questa fase, riescono a recuperare nei minuti finali del periodo- Sarà poi Calo’ a realizzare il canestro del -6 andando così al riposo lungo sul punteggio di 40-34 per gli Svincolati Milazzo. Dopo la pausa si riparte con la tripla di Cuccia che permette ai suoi di portarsi sul -3, ma il tentativo ospite di agguantare la capolista muore sul nascere.

Il duo Jankovic-Ivkovic sale in cattedra e le loro ripetute segnature riportano i suoi sul + 10 a 6’50 dalla terza sirena. I ragazzi di Cardillo accusano il colpo e poco possono davanti all’intensità della capolista. Mobilia spinge ancora avanti la propria compagine, mentre ottimo sarà anche l’apporto del giovane Siracusa in questa fase. A 1’50 dalla penultima sirena arriva la tripla di Mobilia e dopo un canestro di Klevinskas abile nel pitturato, si chiude il terzo quarto sul 69-50. Ultima frazione con Trevisano a segno per primo, pronta sarà la risposta di Jankovic che porterà sul +23 gli Svincolati a 6’40 dalla fine: ancora un time-out ospite, ma i giochi sono ormai chiusi.

Al rientro in campo è pura passerella per la squadra di Coach Maganza, che in totale controllo della gara allunga ancora e porta a casa l’intera posta in palio con un + 27 fissando il punteggio finale 89-62.

Svincolati Milazzo- Palermo Basket 89-62

Parziali 28-23/40-34/69-50

Arbitri: Sciliberto/ Ferrara

Ufficiali di gara: De Gaetano / Paulesu / Foti

Svincolati Milazzo: Catanesi 3, Siracusa 11, Ivkovic 17, Jankovic 26, Costantino, Vento, Mobilia 11, Colosi 4, De Paoli 3, Gerbino, Klevinskas 12. All. Maganza. Assistenti: Cutugno-Giorgianni.

Palermo Basket: Micale, Leone, Benvegna 8, Paternò 4, Calò 27, Fontanilla, Cuccia 7, Melone 2, Tasca, Trevisano 14. All. Cardillo

Foti Rodrigo