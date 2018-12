Giallo in Sicilia: 47enne trovato morto in casa [NOME e DETTAGLI]

31 dicembre 2018 18:58

Trovato il cadavere di un uomo in Sicilia, la Procura apre un’inchiesta

Sono in corso le indagini per capire le cause della morte in Sicilia di un 47enne il cui cadavere è stato trovato in casa dai Vigili del Fuoco. Di Antonino Azzaro la mamma non aveva più avuto notizie, per questo i pompieri hanno fatto irruzione nell’appartamento dell’uomo e hanno trovato il corpo del 47enne senza vita. L’uomo lavorava all’estero, ma in questi giorni risiedeva a 15 km da Siracusa, in un appartamento a Belvedere. La Procura ha disposto l’ispezione cadaverica e ha già aperto un’inchiesta.