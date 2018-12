Sicilia: rimosso tumore da 10 chili allo stadio terminale, salva la paziente

21 dicembre 2018 11:46

Sicilia: il tumore asportato ad una paziente di 47 anni, aveva un peso di circa 10 chili e una dimensione di 30 centimetri

E’ stato rimosso nell’ospedale “La Maddalena” di Palermo dopo un intervento chirurgico un raro tumore dell’ovaio in stadio terminale dal corpo di una paziente palermitana di 47 anni colpita da un Leiomiosarcoma ovarico. La patologia aveva dato origine a una grossa massa di circa dieci chili e 30 centimetri di diametro all’interno dell’addome. L’intervento chirurgico, effettuato lo scorso ottobre, e’ perfettamente riuscito e la donna adesso sta bene, anche se dovra’ sottoporsi a controlli periodici. La paziente aveva gia’ subito due interventi chirurgici in un’altra struttura sanitaria ed aveva seguito una successiva terapia medica, ma la malattia si e’ poi ripresentata e le cure non sono state sufficienti a tenere sotto controllo l’evoluzione del tumore. Cosi’, dopo essersi sottoposta, senza alcun esito, a controlli in centri di riferimento specifici per questa malattia, anche fuori dalla Sicilia, la donna si e’ rivolta al Dipartimento oncologico palermitano. L’operabilita’, in questo caso, e’ stata stabilita attraverso metodiche radiologiche. Nelle strutture sanitarie precedentemente consultate non era stato ritenuto opportuno sottoporre la paziente ad un intervento chirurgico a causa dell’elevato rischio del propagarsi della neoplasia negli organi vitali ma l’equipe del Dipartimento di Diagnostica per immagini de “La Maddalena”, composto da Silvestro Cusma’ Piccione, Nicola Nicastro, Antonella Campisi, Alessandro Schiavello, Debora Castrogiovanni e Giuseppe Lo Vecchio, dopo un’analisi approfondita del caso clinico, ha fornito ai chirurghi le indicazioni fondamentali che hanno permesso di optare per l’intervento, poi perfettamente riuscito. “Fondamentale, – spiegano i radiologi – nella nostra pratica quotidiana sia il confronto tra noi colleghi della stessa branca che l’approccio multidisciplinare, che ci consente, discutendo con i medici delle altre specialita’, di stabilire il percorso diagnostico piu’ adeguato. Questo, a sua volta, ha delle ripercussioni sulle scelte terapeutiche da adottare, che possono essere di tipo medico o chirurgico”.