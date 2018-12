Sicilia, spray urticante a scuola: due studenti seminano il panico a lezione, preside chiama la Polizia

12 dicembre 2018 15:56

Panico in un liceo in Sicilia: due studenti spruzzano lo spray urticante a lezione, preside chiama la Polizia



Panico in una scuola di Palermo stamattina: all’interno di una classe del liceo classico Garibaldi alcuni studenti hanno spruzzato dello spray urticante al peperoncino durante la lezione. Gli alunni hanno abbandonato l’aula e, una volta aperte le finestre, la situazione è tornata alla normalità. La polizia ha identificato i due alunni responsabili. La preside Vodola ha convocato i genitori: “Ho informato la polizia visto che quanto accaduto è grave- ha commentato il dirigente- Adesso cercheremo di sensibilizzare le famiglie e organizzeremo alcuni incontri per spiegare i gravi danni che possono provocare questi gesti. Per fortuna siamo riusciti a gestire la situazione senza il bisogno di chiamare i sanitari del 118″.