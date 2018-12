Sicilia: tratta in salvo speleologa rimasta ferita in una grotta delle Madonie

16 dicembre 2018 09:42

Sicilia: si e’ concluso stamattina alle 8, dopo circa 12 ore, il complesso intervento di soccorso a una speleologa rimasto ferita ieri pomeriggio dentro una grotta delle Madonie

E’ stata tratta in salvo la speleologa che ieri pomeriggio è caduta ferendosi a una gamba all’interno dell’Abisso del Vento, una profonda grotta a Isnello (Palermo), nel Parco delle Madonie. Per tutta la notte i soccorritori del Cnsas, il corpo specializzato per il soccorso in luoghi impervi, allertati da due componenti del gruppo col quale la donna stava effettuando un’escursione, hanno lavorato fra pozzi e strettoie per portare fuori la donna che ha riportato una sospetta frattura a una gamba e si trovava a circa cento metri di profondità. L’intervento si è felicemente concluso stamattina alle 8, dopo circa 12 ore. L’incidente era avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. Alle 20 sul posto erano arrivati 15 tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della stazione Palermo-Madonie. La donna è in buone condizioni di salute.