Sicilia, il messaggio di fine anno del Presidente Musumeci. Tra riforme e rilancio dell’autonomia: “Il 2019 sia l’anno della rinascita”

31 dicembre 2018 19:15

Sicilia, il messaggio di fine anno del Presidente della Regione Nello Musumeci: “Lo Statuto Siciliano è ancora una risorsa”

“Mentre un nuovo vento regionalista si diffonde in Europa e giunge sino al Nord Italia, il nostro primo compito, è quello di rilanciare l’autonomia della responsabilita’ (e non piu’ dei privilegi) per essere parte attiva di questo processo riformatore, divenuto ormai ineludibile. La Sicilia deve dimostrare di saper tenere ‘carte e conti in regola’, di essere capace di varare riforme significative”. Lo ha scritto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nel suo messaggio di fine anno pubblicato su quotidiani locali.

Per Musumeci l’Autonomia può essere “ancora dopo 72 anni dallo Statuto una risorsa utile” gli effetti della globalizzazione selvaggia e l’aggravamento del divario socio-economico, ma anche a cogliere le opportunità della rivoluzione digitale, della velocità degli scambi, del confronto tra le culture”.

“Nell’anno che si conclude, ancora molto difficile per tantissimi nostri concittadini – scrive ancora Musumeci – il governo della Regione ha dovuto affrontare una complessa opera di riorganizzazione della macchina burocratica e di programmazione delle indispensabili risorse extraregionali per dare nuova linfa alla depressa economia isolana“.

Musumeci esprime soddisfazione per l’utilizzo dei fondi comunitari: “713 milioni di euro di fondi europei spesi e certificati in questo 2018. Un traguardo che ha sorpreso persino i diffidenti e rigorosi funzionari di Bruxelles”. “Il negoziato che abbiamo aperto a settembre con lo Stato- prosegue Musumeci– oltre ai primi consistenti risultati già dati, dovrà portare entro il prossimo anno a ottenere più ampi spazi di autonomia e risorse finanziarie, per offrire ai siciliani occasioni di lavoro e protezione per i più deboli, ma anche per riparare ai tanti torti subiti. Oggi lavoriamo per rilanciare una immagine forte della nostra Autonomia, che a Roma non chiede più spiccioli o privilegi, ma che vuole vedersi riconosciuti i propri diritti. E’ questa la sfida del 2019. E l’augurio che rivolgo a tutto il Popolo siciliano e’ che l’anno prossimo possa essere quello della rinascita, quello della speranza che si tramuta in certezza“.